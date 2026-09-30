وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4170.63 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0150 بتوقيت غرينتش، وفقد أكثر من ستة بالمئة منذ بداية الشهر.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 4201.90 دولار.

ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب شهرية، مما يجعل المعادن المقومة بالعملة الأميركية أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.

وقال توني سيج الرئيس التنفيذي لشركة كريتيكال ميتالز "سيشكل إصدار بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي اختبارا مهما للذهب، إذ قد يؤثر على توقعات السياسة النقدية الأميركية واتجاه عوائد سندات الخزانة والدولار".

وأضاف "من المرجح أن تدعم القراءة إذا جاءت ضعيفة الذهب وتفتح الطريق لعودته إلى نطاق 4200-4300 دولار، في حين أن القراءة المرتفعة قد تدفع العوائد والدولار إلى الصعود، مما يضع ضغطا جديدا على الذهب ويختبر مستوى 4100 دولار".

وعادة ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليل جاذبية الذهب لأنه لا يدر عائدا.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون احتمالا بنسبة 47 بالمئة لإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في أكتوبر، واحتمالا بنسبة 91 بالمئة لرفعها في ديسمبر. وكان البنك المركزي الأميركي قد رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس هذا الشهر.

في الوقت نفسه، قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن صانعي السياسة ربما يحتاجون إلى رفع الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام لإعادة التضخم إلى المسار الصحيح نحو هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 60.98 دولار، واستقر البلاتين عند 1705.10 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1219.60 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاضات شهرية، بحسب بيانات وكالة رويترز.