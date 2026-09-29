وتتيح هذه الخطوة للمستثمرين في العراق تداول الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مباشرةً، بما يعزز فرص التداول بين السوقين ويوسع نطاق الربط الاستثماري والعلاقات الاستراتيجية بينهما.

وتتيح منصة "تبادُل" للمستثمرين التداول بين الأسواق المشاركة بسلاسة، مع إتمام التسويات بالعملات المحلية، ومن دون الحاجة إلى الإدراج المزدوج أو خدمات أمناء الحفظ. كما تربط المنصة عدداً من الأسواق المالية في أبوظبي والبحرين ومسقط وأستانا وكازاخستان وأرمينيا والجنوب الأفريقي والعراق.

ومع انضمام سوق العراق للأوراق المالية، تجمع "تبادُل" اليوم أسواقاً تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية تريليون دولار أميركي، وتضم 700 شركة مدرجة وأكثر من 11 مليون مستثمر مسجل.

بهذه المناسبة، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "مع تزايد ترابط اقتصادات المنطقة، تكتسب قنوات الاستثمار المباشر أهمية متزايدة في دعم النمو المستدام وتسهيل تدفق رؤوس الأموال بين أبرز الأسواق الإقليمية. ويمنح انضمام سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة "تبادُل" المستثمرين مساراً واضحاً ومباشراً لتداول أسهم الشركات العراقية، فيما يعزز في الوقت ذاته دور أبوظبي كمركز رائد للتداول. كما يسهم تعزيز منصة "تبادُل" في دعم رؤية أبوظبي 2030 واستراتيجية التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، من خلال تعزيز السيولة في السوق وفتح قنوات جديدة للنمو تربط الأسواق المالية بأبوظبي".

وقال علي جمال أمين، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية: "يمثل قرع الجرس اليوم بدء التداول رسمياً لسوق العراق للأوراق المالية عبر منصة "تبادُل"، في محطة مهمة لتعزيز التعاون والتكامل بين سوقي رأس المال في العراق وأبوظبي. كما يفتح ذلك فرصاً جديدة لتعزيز الربط والتداول عبر الحدود، بما يوسع نطاق الوصول إلى الأسواق المالية الإقليمية ويعزز الفرص الاستثمارية أمام المشاركين في السوق".

ويتخذ سوق العراق للأوراق المالية من بغداد مقراً له، ويواصل مسيرة تداول الأوراق المالية في العراق التي تعود جذورها إلى عام 1939 . وانطلق السوق بصيغته الحالية عام 2004 ، وارتفع عدد الشركات المدرجة فيه من 15 شركة إلى 103 شركات ، بقيمة سوقية إجمالية بلغت 21.7 مليار دولار أميركي في أغسطس 2026 . ويضم السوق أسهماً وسندات حكومية وأدوات دين للشركات، بما يوفر لها التمويل اللازم للتوسع والإسهام في التنمية الاقتصادية للعراق.

وأطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة "تبادُل" في يوليو 2022 كأول مركز تبادل رقمي في المنطقة يعتمد نموذج الوصول المتبادل إلى الأسواق. وتوفر المنصة شبكة رقمية تربط البورصات وتتيح للمستثمرين تداول الأوراق المالية في الأسواق الدولية، كما تمكّن شركات الوساطة المتعاونة مع هذه الأسواق من الوصول إليها عن بُعد. وتتيح "تبادُل" الاستثمار في أسهم شركات تنشط في قطاعات متنوعة، تشمل الخدمات المصرفية والتمويل والطاقة والاتصالات.

ويأتي توسع "تبادُل" في وقت تسجل فيه مستويات قياسية من نشاط التداول، إذ بلغت قيمة التداول عبرها 13.5 مليار درهم ً حتى الآن خلال عام 2026، متجاوزة إجمالي القيمة المسجلة خلال عام 2025 بأكمله. ويعكس هذا الأداء تنامي اهتمام المستثمرين في المنطقة بالوصول السلس إلى فرص الاستثمار عبر الأسواق، إلى جانب الزخم المتواصل نحو تعزيز تكامل أسواق رأس المال.