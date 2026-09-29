وقال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن إن التكتل يبحث تأجيل القواعد التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2027، والتي ستلزم منتجي النفط والغاز الأجانب الذين يوردون الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي بمراقبة انبعاثات الميثان والإبلاغ عنها.

ويُعد الميثان ثاني أكبر مسببات تغير المناخ بعد ثاني أكسيد الكربون. وتواجه القواعد الأوروبية معارضة متزايدة، في ظل تأثير الحرب مع إيران على إمدادات النفط والغاز العالمية، ومخاوف الحكومات الأوروبية من أن تؤدي العقوبات المحتملة على المخالفين إلى عزوف بعض الموردين عن شحن الوقود إلى أوروبا خلال الشتاء المقبل.

وقال يورغنسن للصحفيين، خلال اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في دبلن: "طلبت من أجهزتي دراسة إمكانات تأجيل الجزء المتعلق بالواردات".

وأوضح أنه يبحث في تأجيل تطبيق القواعد وليس تخفيف أهدافها.

وأشار إلى أن أي تأجيل، قد يمتد لعام واحد، ينبغي أن يكون مشروطاً باستخدام جميع الدول الأعضاء الفترة الإضافية لضمان استعدادها الكامل لتطبيق القانون بعد انتهاء مدة التأجيل.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا الأسبوع الماضي إلى تأجيل القانون لمدة عام، محذراً من أنه قد يفرض مخاطر قانونية على المستوردين في وقت تتراجع فيه إمدادات الطاقة.

كما طلب نحو 12 دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الولايات المتحدة، أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، في وقت سابق من هذا العام، تعليق القانون أو التراجع عن بعض بنوده.

وكالة الطاقة الدولية تدرس طرح مزيد من الاحتياطيات

وفي الاجتماع الأوروبي نفسه، قال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول إن الدول الأعضاء في الوكالة قد تناقش إمكانية طرح كميات إضافية من احتياطيات النفط الاستراتيجية في السوق في المستقبل.

وأضاف بيرول: "نراقب الأسواق عن كثب، ولا سيما أسواق المنتجات النفطية، مثل الديزل وغيرها. وإذا دعت الحاجة، فبالطبع سنناقش مع حكومات الدول الأعضاء اتخاذ الخطوات اللازمة".

وتابع: "نناقش هذا الأمر بشكل وثيق جداً، ليس فقط في أوروبا، ولكن أيضاً مع الدول التي تصدر الديزل والمنتجات النفطية إلى أوروبا".

وعندما سُئل عما إذا كان ينصح الولايات المتحدة بعدم المضي في فرض حظر على صادرات الديزل، وهي الفكرة التي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه يؤيدها، أوضح بيرول أن الوكالة تقدم لجميع أعضائها مقترحات بشأن ما من شأنه أن يكون "جيداً للدول نفسها، وكذلك لحلفائها وشركائها حول العالم".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تؤمن حالياً نصف واردات أوروبا من الديزل.

ورفض بيرول التعليق على المقترحات التي ألمح إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وآخرون بشأن طرح المزيد من الاحتياطي الاستراتيجي في محاولة لخفض أسعار النفط.