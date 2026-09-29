ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مصادر قولها إن مشروع الموازنة الجديد الذي أعدته الحكومة يحدد الإنفاق العسكري عند 17.1 تريليون روبل (202 مليار دولار) في عام 2027، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27 بالمئة عن المستهدف السابق.

وبذلك، سوف يشكل الإنفاق المرتبط بالحرب نحو 35 بالمئة من إجمالي النفقات الحكومية المخطط لها والبالغة 48.8 تريليون روبل، وهي أعلى نسبة منذ بدء الحرب ضد أوكرانيا، رغم أن المقارنة تستبعد عام 2026 لعدم توافر بيانات مماثلة عنه حتى الآن.

وسوف ستؤدي الزيادة الإضافية في الإنفاق إلى رفع عجز الموازنة في العام المقبل ليصل إلى 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمستهدف سابق بلغ 1.2 بالمئة.

وتعتزم الحكومة تغطية الفجوة من خلال زيادة أخرى في الأعباء الضريبية المفروضة على الأسر والشركات.