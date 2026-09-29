وسجل الإحصاء الجديد زيادة نسبتها 0.9 نقطة مئوية، بالمقارنة مع المسح السابق الذي تم في عام 2020، وهو الأمر الذي يسلط الضوء على التسارع المستمر في ظاهرة شيخوخة المجتمع.

وبحسب أحدث تعداد سكاني، وهو ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الثلاثاء، فقد انخفض إجمالي عدد السكان في اليابان، بما يشمل عدد المقيمين الأجانب في البلاد، بواقع 3.17 مليون نسمة، أي بنسبة 2.5%، ليصل العدد إلى 122 مليون و972 ألفا و528 نسمة في العام الماضي، بالمقارنة مع عام 2020.

ويشار إلى أن التعداد السكاني هو إجراء يتم في اليابان كل خمسة أعوام منذ عام 1920.

وكما هو الحال في النتائج الأولية، أظهرت البيانات تسجيل انخفاض في إجمالي عدد السكان، للمرة الثالثة على التوالي، مع تركز 30.1% منهم في منطقة طوكيو الكبرى بحلول الأول من أكتوبر المقبل، ليتجاوزوا بذلك - لأول مرة - حاجز الـ 30%.