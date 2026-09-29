وبموجب الشراكة، ستؤسس شركة "توغيذر إيه آي" مقراً لها في أبوظبي، بما يسهم في توسيع نطاق أعمالها، وإتاحة قدراتها في مجالي الاستدلال والبحث لتلبية الطلب الإقليمي، ودعم المطورين العاملين على بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات والمنطقة.

وستعمل "مبادلة" و"توغيذر إيه آي" على تحديد الفرص الإستراتيجية التي تدعم تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية في دولة الإمارات، بما ينسجم مع أهداف إمارة أبوظبي الرامية إلى تطوير قدرات سيادية عبر مختلف مراحل سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار التطبيقي، إلى جانب ترسيخ الخبرات والكفاءات التقنية المتخصصة داخل الدولة.

ويأتي هذا التعاون الإستراتيجي بين قطاع الاستثمار في الإمارات لدى "مبادلة" وشركة "توغيذر إيه آي"، عقب مشاركة "مبادلة" باستثمار قيمته 100 مليون دولار أميركي ضمن جولة التمويل من الفئة "سي" لشركة "توغيذر إيه آي"، التي أُعلن عنها في الأول من يوليو 2026، إلى جانب مجموعة من المستثمرين العالميين في قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية.

وتأسست شركة "توغيذر إيه آي" عام 2022، وتتخذ من مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية مقراً لها، وتوفر منصة متكاملة للذكاء الاصطناعي تجمع بين خدمات الاستدلال، وضبط النماذج، والحوسبة المسرعة، كما تُمكّن منصتها المطورين والمؤسسات من بناء التطبيقات وتشغيلها باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والمخصصة.

وتندرج هذه الشراكة ضمن استثمارات "مبادلة" المتواصلة في البنية التحتية التكنولوجية الداعمة لتحول دولة الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وفي إطار تركيزها الاستراتيجي على الذكاء الاصطناعي بوصفه محركاً طويل الأمد لتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.

وأكد علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الأصول المتنوعة في قطاع الاستثمار في الإمارات لدى "مبادلة"، حرص "مبادلة" على استقطاب الشركات التقنية الرائدة، وتعزيز المهارات والقدرات الوطنية، وتوفير بيئة محفزة تتحول فيها الأبحاث العلمية إلى تطبيقات واقعية وملموسة.

وأضاف أن التعاون مع "توغيذر إيه آي" ينسجم مع النهج الإستراتيجي لـ "مبادلة" في دعم الركائز الأساسية لمنظومة الذكاء الاصطناعي، وتوسيع آفاق الوصول إلى بنيتها التحتية المتقدمة، لافتا إلى أن تأسيس الشركة مقراً لها في أبوظبي سيسهم في توثيق تعاونها مع قطاع التكنولوجيا المتنامي في الدولة، بما يحقق قيمة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

من جانبه، قال فيبول فيد براكاش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "توغيذر إيه آي"، إن الطلب العالمي على حلول الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يشهد نمواً متسارعاً يفوق قدرات الحوسبة المتوفرة، ويتجه المطورون اليوم إلى النماذج مفتوحة المصدر لما توفره من مرونة في الملكية والتخصيص وإمكانية التوسع، وهو ما يستدعي بنية تحتية فائقة السرعة والكفاءة ومتاحة عند الطلب.

أضاف أنه في هذا الإطار، تمضي الشركة في توسيع نطاق هذه البنية التحتية على مستوى العالم، وتعد مبادلة شريكاً استراتيجياً مثالياً بما تمتلكه من خبرات وقدرات تسهم في تسريع وتيرة نمو "توغيذر إيه آي" وتحقيق أهدافها التوسعية.