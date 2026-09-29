ويأتي قرار "أوبن إيه آي" تأجيل إطلاق النموذج، الذي يحمل اسم "جي بي تي-6.1 أسترا"، في ظل توجه أوسع داخل القطاع لإبطاء تطوير الأنظمة التي تتمتع بدرجات متزايدة من الاستقلالية، إلى أن تتمكن إجراءات السلامة من مواكبة ذلك التطور.

ويأتي الإعلان قبل يوم من اجتماع من المقرر أن يعقده مسؤولون تنفيذيون في مجال الذكاء الاصطناعي مع الرئيس دونالد ترامب في واشنطن، في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا ضغوطا جديدة لتحمل المسؤولية عن كيفية إساءة استخدام نماذجها.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من أورد نبأ تأجيل إطلاق نموذج أوبن إيه آي.

وقالت ساشي جاين، رئيسة أنظمة السلامة في OpenAI، في بيان إن هذا الإصدار "لم يحقق المستوى المطلوب تماما". وأضافت أن النموذج أصبح أكثر إصرارا على إتمام المهام، لكن الشركة كانت بحاجة إلى موازنة هذه القدرة مع مخاطر السلوك غير المصرح به.

وأكدت جاين التزام الشركة بضمان سلامة النموذج، سواء خلال اختباره داخل الشركة أو بعد وصوله إلى أيدي المستخدمين. وقالت: "لدينا معايير مرتفعة للغاية فيما يتعلق بالسلامة والمواءمة".

وكانت أوبن إيه آي قد أوقفت الأسبوع الماضي تدريب نماذجها الأكثر تقدما، وقالت إن التدريب سيستأنف "فقط عندما نكون واثقين من وجود إجراءات حماية إضافية".