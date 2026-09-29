وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر سبتمبر، صوّت مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي بالإجماع لصالح رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليرتفع إجمالي الزيادات هذا العام إلى نقطة مئوية كاملة.

وأوضح المجلس أن بعض المخاطر الصعودية للتضخم بدأت تظهر بالفعل، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف إنتاجية الاقتصاد المحلي.

وكان المستثمرون قد راهنوا بقوة على قرار الرفع، نظراً لأن التضخم الأساسي يبلغ حالياً 3.6 بالمئة، وهو ما يتجاوز بكثير النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي والمحدد بين 2 بالمئة و3 بالمئة، بينما تسعر الأسواق حالياً زيادة إضافية واحدة على الأقل خلال الفترة المقبلة.