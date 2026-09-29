و"وورلد لابس" مختبر لنماذج وأبحاث الذكاء الاصطناعي تقوده "فاي فاي لي".

وتهدف الشركة من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز قدرتها على تطوير الأجهزة والبرمجيات والأنظمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي بما يتناسب مع احتياجات النماذج والتطبيقات الناشئة.

وبعد إتمام الصفقة، ستنضم لي إلى "إيه إم دي" في منصب نائبة الرئيس التنفيذية وكبيرة العلماء، وسترفع تقاريرها إلى الرئيسة التنفيذية ليزا سو.

وقالت سو: "تتمتع فاي فاي وفريق وورلد لابس بخبرة استثنائية في قيادة الأبحاث وتطوير النماذج. وبالتعاون، يمكننا الاستفادة من هذه الخبرة لتطوير الأجهزة والبرمجيات والأنظمة التي ستشغّل الجيل المقبل من الذكاء الاصطناعي وتعزز منظومة الذكاء الاصطناعي المفتوحة".