كما أعلنت الشركة الفرنسية عن إعادة شراء أسهم بقيمة تتراوح بين ملياري دولار و2.5 مليار دولار في الربع الأول من عام 2027، وسترفع توزيعات الأرباح بنسبة تزيد على خمسة بالمئة سنويا حتى عام 2030.

وزادت أرباح توتال إنرجيز هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط والنتائج التجارية القوية، إلى جانب زيادة هوامش التكرير على خلفية حرب إيران، إذ بلغت أرباحها في الربع الثاني أعلى مستوى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وذكرت شركة الطاقة الكبرى في بيان نشرته قبيل يوم الاجتماع مع المستثمرين أنها تتوقع نمو إنتاجها من النفط والغاز بما يتراوح بين اثنين وثلاثة بالمئة سنويا في الفترة من عام 2030 إلى 2035، بدعم من محفظة مشاريع أوشكت على الاكتمال.

وصار المستثمرون يدققون بشكل متزايد في خطط الاستكشاف لدى شركات النفط الكبرى وحجم قاعدة الموارد لديها بعد عام 2030، في إطار تقييمهم لآفاق النمو طويلة الأجل لهذه الشركات. وأوضحت توتال إنرجيز في البيان الصحفي أن الاحتياطيات المؤكدة لديها تكفي لمدة تزيد على 12 عاما.

وتخطط الشركة لاستثمارات يتراوح صافي حجمها بين 14 و17 مليار دولار سنويا في الفترة من 2027 إلى 2032. ويعد هذا المبلغ أقل قليلا من صافي حجم الاستثمارات السنوي الذي يتراوح بين 15 و17 مليار دولار في الفترة من 2027 إلى 2030، والذي تم الإعلان عنه العام الماضي.

كما ذكرت توتال إنرجيز أنها تتوقع أن تقل نسبة المديونية، التي تقيس صافي الدين مقابل حقوق المساهمين، عن 10 بالمئة بحلول نهاية عام 2026.

وارتفعت أسهم الشركة 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0718 بتوقيت غرينتش، بما يتماشى إلى حد كبير مع المؤشر الأوسع نطاقا لشركات الطاقة الأوروبية.