وقد أجرى الاستطلاع لصالح " كلايمنت اوبنيوم ريسيرش اكسيتجينج" وهي مبادرة لمؤسسة دولية مقرها بلجيكا. كما خلص الاستطلاع إلى وجود دعم واسع للحد من اعتماد أوروبا على واردات الطاقة.

وأظهر مسؤولو الأعمال وقطاع أوسع من العامة أولويات مماثلة فيما يتعلق بسياسة الطاقة، ويشمل ذلك تكاليف أقل واعتماد أقل على الواردات وأمن طاقة أكبر.

واتفق المشاركون في الاستطلاع على أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يمكن أن يعزز من الميزة التنافسية والأمن في أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقى وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في دبلن اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، وتعد مسألة أمن الطاقة في الكتلة الأوروبية من ضمن القضايا المدرجة على أجندة المباحثات.