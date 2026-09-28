ويتضمن المشروع، المُتوقع إنجازه في 2028، إنشاء مستودعات ومرافق تخزين على مساحة تقارب 150 ألف متر مربع.

وسيقدم المشروع مرافق تخزين عالية الجودة وبنية لوجستية متكاملة مصممة لدعم الشركات المحلية والدولية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة البضائع عبر الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما سيُدمِج المشروع أحدث أنظمة التخزين المؤتمتة الذكية وتقنيات التشغيل الرقمي المتقدمة، إلى جانب توفير حلول تطوير مرنة ومصممة وفق احتياجات المتعاملين، معتمداً في ذلك على خبرة "جينغ دونغ العقارية" الطويلة وريادتها في مجالات تطوير مستودعات التخزين عالية الجودة وأنظمة التشغيل الذكي والمباني الخضراء.

وتسعى الشركة من خلال تطوير هذه المنشأة إلى دعم وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية.

ويتوقع أن يوفر المشروع، فور بدء عملياته التشغيلية، نحو ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات الخدمات اللوجستية والتوزيع والإدارة، كما يُرتقب أن يمتد أثره إلى القطاعات المرتبطة بسلاسل التوريد والقيمة المضافة، من خلال استحداث فرص عمل غير مباشرة في قطاعات التصنيع وتجارة التجزئة والنقل والخدمات المساندة.

وستسهم مرحلة الإنشاء والتطوير في توفير العديد من فرص العمل للأيدي العاملة المحلية فضلاً عن تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيزاد، إن إنشاء هذه المنشأة اللوجستية المتطورة يعكس الثقة المتنامية لدى المستثمرين الدوليين في المنظومة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويسلط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه مجموعة كيزاد في دفع عجلة التنمية الصناعية من خلال مناطقها الاقتصادية، مشيرا إلى أنه من شأن الاتفاقية مع شركة "جينغ دونغ العقارية" تعزيز القدرات اللوجستية في مناطق كيزاد، وترسيخ حضورها كبوابة للتجارة الإقليمية والدولية، انسجاماً مع جهود التنويع الاقتصادي والتوسع الصناعي والتنمية المستدامة.

من جهته قال فينغ غو، الرئيس التنفيذي لشركة جيه دي دوت كوم الشرق الأوسط، إن هذه المنشأة اللوجستية في كيزاد تمثل محطة إنجاز بارزة في إستراتيجية توسع "جينغ دونغ العقارية" في دولة الإمارات، لافتا إلى أن المنشأة ستقدم منظومة متكاملة من الحلول اللوجستية متعددة الوسائط مصممة لمواكبة المتطلبات المتنامية لسلاسل التوريد الحديثة سريعة الحركة، مستندةً في ذلك إلى المزايا الإستراتيجية لموقع كيزاد وبنيتها التحتية عالمية المستوى.

وأعرب عن فخر الشركة بالمساهمة في دعم مسيرة الإمارات المتواصلة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة، بالتوازي مع توسيع نطاق حضور الشركة واستثماراتها في إمارة أبوظبي.

يذكر أن "جينغ دونغ العقارية" تدير عالمياً أكثر من 300 أصل من أصول البنية التحتية، بمساحة إجمالية تتجاوز 28 مليون متر مربع، وبقيمة أصول مدارة تزيد على 16 مليار دولار أميركي .

وتتخصص الشركة في استثمار وتطوير وتشغيل مجمعات الأعمال والمجمعات اللوجستية ومراكز البيانات عالية الجودة والصديقة للبيئة، وتخدم قاعدة عريضة من المتعاملين في قطاعات التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية للطرف الثالث، والتصنيع، وتجارة التجزئة، وغيرها من القطاعات الناشئة.

ويؤكد هذا المشروع التزام مجموعة كيزاد بالارتقاء بالقدرات اللوجستية والصناعية لإمارة أبوظبي، بما يتماشى مع إستراتيجية أبوظبي الصناعية ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار".

وفي هذا الإطار، تواصل مجموعة كيزاد استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، لترسيخ مكانة الإمارة مركزا عالميا للتجارة والخدمات اللوجستية والابتكار في سلاسل التوريد، وذلك عبر تمكين المستثمرين وتزويدهم ببنية تحتية عالمية المستوى، وشبكة ربط لوجستي متعددة الوسائط ضمن منظومة أعمال متكاملة.