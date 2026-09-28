واتهمت شركة "تاتيون تكنولوجي"، الشركة المصنعة لهواتف "آيفون"، باستخدام تقنيتها فيما يسمى بمحرك "تابتيك"، الذي يعمل على تشغيل وظائف مثل تنبيهات الاهتزاز في هواتف "آيفون" وساعات "آبل".

ومن جانبها، أبلغت شركة "آبل" شبكة "سي إن بي سي" الأميركية بعدم موافقتها على الحكم الصادر يوم الجمعة الماضي، وبأنها تعتزم الاستئناف ضد الحكم.

وقالت الشركة إنها لم تستخدم التقنية الخاصة بشركة "تاتيون".

جدير بالذكر أن التعويضات الكبيرة تعتبر أمرا شائعا في قضايا براءات الاختراع الأميركية، إلا أنها غالبا ما يتم تخفيضها، ويكون ذلك أحيانا بشكل كبير، عند الاستئناف.

وخلصت هيئة المحلفين إلى أن "آبل" لم تنتهك براءتي الاختراع عن عمد. وفي حال كانت قامت بذلك، فكان من الممكن أن تتم مضاعفة التعويضات ثلاث مرات.