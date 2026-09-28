وقال التقرير إن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية طلبت مؤخرا من بعض الشركات تقديم معلومات عن خططها لشراء رقاقة معالجة الرسومات المتطورة، التي أُطلقت هذا الشهر، بما في ذلك عدد الرقائق التي تعتزم شراءها والاستخدامات التي ستخصصها لها، مضيفا أن الوزارة أبلغت بعض هذه الشركات بأنها تعتزم الموافقة على عمليات الشراء، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وتواجه شركة "إنفيديا" قيودا أميركية على تصدير رقائقها، إلى جانب قيود فرضتها بكين على بيع هذه الرقائق للصين، وسط شبكة من التوترات الثنائية التي تمتد من القضايا الأمنية إلى التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي.