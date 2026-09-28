وأوردت وكالة الأنباء السورية سانا "بدأت الشركة السورية للبترول عمليات نقل البنزين المورد لصالح العراق عبر مصب بانياس النفطي".

وأشارت الوكالة إلى أن الخطوة تندرج "ضمن اتفاق مدته ثلاثة أشهر قابل للتجديد لتأمين إمدادات الطاقة، في ظل اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز".

ونقلت الوكالة عن نائب الرئيس التنفيذي لقطاع النقل والتخزين في الشركة السورية للبترول المهندس أحمد قبه جي قوله "إن عمليات نقل البنزين إلى العراق بدأت يوم الخميس بواقع 57 صهريجا في الدفعة الأولى، والعمل جار لرفع القدرة التشغيلية إلى نحو 200 صهريج يوميا عبر معبر التنف".

وأشار إلى أن شركة "يو سي سي" (UCC) القطرية "تتولى شراء المادة من عدة مصادر عالمية، فيما تتولى الجهات السورية نقلها مقابل أجور ترانزيت".

ولفت قبه جي إلى أن عمليات الترانزيت "توفر عائدات للشركة وللدولة، وتدعم دور سوريا كممر للاستيراد والتصدير ونقل المواد والطاقة بين دول المنطقة".

في بداية أبريل، أعلن العراق بدء نقل النفط في شاحنات عبر الأراضي السورية بغرض تصديره بسبب إغلاق مضيق هرمز.

والأحد قال قبه جي إن "عدد الصهاريج المنقولة يتراوح حاليا بين 1000 و1200 صهريج يوميا".

ومنذ وصولها إلى سدة الحكم أواخر العام 2024، تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى إنعاش اقتصاد البلاد وإعادة بناء بنيته التحتية التي تضررت كثيرا جراء حرب استمرت أكثر من عقد من الزمن.

وقال مسؤولون سوريون إن مذكرة تفاهم على صلة بخط كركوك-بانياس أُبرمت مع الجانب العراقي وإن المباحثات وصلت إلى مراحلها النهائية لتحويل مذكرة التفاهم إلى عقد، تمهيدا للبدء بالأعمال التنفيذية على أرض الواقع.