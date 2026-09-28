وقالت كيلر-سوتر في مقابلة مع صحيفة "شفايس آم فوخن إنده" عندما سئلت عما إذا كانت تريد إخراج "يو بي إس" من سويسرا، إن "مغادرة سويسرا سوف تكون مكلفة للغاية ومعقدة قانونيا".

ونقلت الصحيفة عنها القول يوم السبت، "كما أنها لن تعود مصرفا سويسريا. ولكن نموذج أعماله يستند إلى سويسرا وإلى الطابع السويسري وإلى سيادة القانون وإلى الاستقرار السياسي".

وجاءت تصريحاتها عقب تصويت أجري الأسبوع الماضي من جانب أغلبية من المجلس الأعلى في البرلمان السويسري التي تبنت خطة من شأنها أن تجبر "يو بي إس" وهو أكبر مصرف في البلاد، على الاحتفاظ برأسمال أسهم أكبر لدعم فروعه الأجنبية.

وقدرت المجموعة أن هذا سوف يتطلب الاحتفاظ بـ16 مليار دولار إضافية في رأس المال العادي، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز .

وتقول المجموعة إن إصلاح قواعد رأس المال سوف يجعلها غير قادرة على منافسة النظراء العالميين وتعهدت بمواصلة معركتها ضد الإجراء المعتزم.