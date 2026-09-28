وسجلت تكاليف الاقتراض الحكومي في الاقتصادات المتقدمة خلال الأسابيع القليلة الماضية مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ عقود، في ظل مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بحرب إيران وارتفاع الاقتراض الحكومي.

لكن تكاليف الاقتراض في بريطانيا ارتفعت أيضا بسبب مخاوف السوق من أن الحكومة الجديدة ستواجه صعوبة في كبح الإنفاق، إذ تتجه الأنظار جميعها إلى ميزانيتها المقرر إعلانها في 28 أكتوبر.

إلا أن بيرنام أوضح أن نواب حزب العمال لا تتوافر لديهم الإرادة اللازمة "لإجراء تخفيضات كبيرة" في ميزانية الرعاية الاجتماعية.

وقال بيرنام لصحيفة غارديان قبل المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم الذي ينتمي إليه "أعتقد أنه من الضروري للغاية تحقيق الاستقرار وإظهار الاستعداد لمواجهة حقيقة بعض هذه المسائل الصعبة".

وأضاف "لكن في الواقع، من خلال هذا الاستقرار، يمكن أن يتاح المجال لإجراء تغيير أكبر قد يضع البلاد في نهاية المطاف في وضع أقوى فيما يتعلق بالمالية العامة".

وتابع "يجب أن تحقق الاستقرار، لكن عليك أن تفعل ما في وسعك في إطار ذلك. لا يمكنك تنفيذ برنامج تغيير كبير، وهو ما أعتقد أن البلاد بحاجة إليه، في ظل وضع فوضوي".