وقالت الشركة، في بيان صدر يوم السبت، إن المشكلة يمكن أن تحرم الطيارين من نظام التوجيه الآلي خلال سيناريو هبوط محدد بعد محاولة هبوط تم إلغاؤها.

وأوضحت بوينغ أن الطيارين مدربون على التعامل مع مثل هذه المواقف بأمان باستخدام الإجراءات الحالية، مضيفة أن المهندسين يعملون على تحديث برنامج لإصلاح المشكلة تماما.

ومازال لم يتضح عدد الطائرات المتضررة من بين أكثر من 2000 من طراز 737 ماكس تم تسليمها حتى الآن.

ويشار إلى أن طراز 737 ماكس أوقع شركة بوينغ في أسوأ أزمة في تاريخها بعد حادثين في أكتوبر 2018 و مارس 2019 أوديا بحياة 346 شخصا.

وقالت بوينغ إنها أبلغت جميع مشغلي الطائرة بأحدث مشكلة برمجية في أغسطس الماضي.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن وثيقة لشركة بوينغ أن الشركة قالت في ذلك الوقت إن المشكلة لا تمثل خطورة على السلامة.

وقالت الصحيفة إن شركتي ساوث ويست ويونايتد للطيران لا تريدان استلام الطائرة المتضررة من المشكلة. وتدرس إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية المسألة.

وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال أنه تم إبلاغ بوينغ بالمشكلة من جانب شركة مشغلة للطائرة في نوفمبر 2024.

وأشارت الصحيفة أنه في البداية، لم تعتبر الشركة المشكلة خطيرة بصورة كبيرة لكي يتم إصدار مذكرة لإجراء مراجعة رسمية للسلامة. وقد تم تدشين هذه المراجعة في سبتمبر .