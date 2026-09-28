وأفاد بيان صدر عن البيت الأبيض يوم الجمعة بأن تخفيضات الرسوم الجمركية ستطبق على صادرات أميركية منها منتجات زراعية وأخشاب ومستحضرات تجميل، وواردات أميركية منها أدوات منزلية صغيرة ولعب أطفال وديكورات.

وقال البيت الأبيض "توصل البلدان إلى توافق بشأن توصيات تقضي بمنح معاملة جمركية تفضيلية للبلدين لسلع غير حساسة بقيمة 30 مليار دولار".

وشهدت القمة التي استمرت ثلاثة أيام بين شي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وانتهت أمس الجمعة، استعراضا للدبلوماسية الشخصية أكثر من كونها فرصة لتحقيق انفراجة كبيرة معلنة. وذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء يوم السبت أن شي عاد إلى بكين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الجانبين اتفقا أيضا على تشكيل مجلس تجارة وتمديد نتائج محادثات سابقة في كوالالمبور.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الأربعاء إن هذا الاتفاق يأتي عقب قرار أكبر اقتصادين في العالم بتمديد الهدنة التجارية لمدة شهرين، والتي كان من المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر تشرين الثاني، مما يتيح مزيدا من الوقت للعمل على اتفاق تجاري أوسع نطاقا.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بيان "أثرت هذه الزيارة التاريخية العلاقات الصينية الأميركية البناءة والمستقرة، وحافظت على الاستقرار العام للعلاقات الثنائية، وفتحت فصلا جديدا في العلاقات الصينية الأميركية، وسيكون لها تأثير بعيد المدى على السلام والتنمية في العالم".

كانت الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا في وقت سابق على تمديد هدنة تجارية لشهرين، كان من المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الأربعاء إن ذلك يتيح مزيدا من الوقت للعمل على اتفاق تجاري قد يكون أكثر شمولا.

حوار بشأن الذكاء الاصطناعي

فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الجانبين اتفقا على إطلاق حوار لمناقشة مخاطر التكنولوجيا وفوائدها، على أن تعقد الجولة المقبلة من المناقشات في نوفمبر، وإنشاء قناة اتصال للحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقالت الوزارة أيضا في بيان آخر إن بكين تقدر استخدام واشنطن لمصطلح "الذكاء الفائق" بدلا من "الذكاء الاصطناعي".

وأضافت الوزارة أنه مع استمرار تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ينبغي للجانبين تكثيف التبادلات والعمل على التوصل إلى توافق في الآراء بما يتماشى مع التطورات الجديدة.

واتفقا أيضا على تبادل الدعم في استضافة اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) وقمة مجموعة العشرين، مع تخطيط الزعيمين لحضور الفعاليات التي يستضيفها الطرف الآخر.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، قالت الوزارة إن الزعيمين اتفقا على أنه ينبغي لإيران الوفاء بالتزامها بعدم تطوير أسلحة نووية، وألا تفرض أي دولة أو كيان رسوما على عبور الممرات المائية الدولية.