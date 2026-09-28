ووفق بيان صحفي صادر يوم السبت عن الشركة، يقع مشروع توسعة حقل "أبشيرون" في بحر قزوين، ومن المتوقع أن يتيح الاستفادة من موارد غاز قابلة للاستخراج تصل إلى 5 تريليونات قدم مكعبة مع بدء الإنتاج المخطط في عام 2029، وارتفاع الطاقة الإنتاجية إلى 600 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً و47 ألف برميل من المكثفات يومياً.

ويستند المشروع إلى المرحلة الأولى من تطوير حقل "أبشيرون"، التي بدأ إنتاجها في عام 2023، ويمثل الخطوة التالية نحو توسيع نطاق الإنتاج من أحد أكبر اكتشافات الغاز في بحر قزوين، كما يُشكّل إضافة مهمة لاستثمار "XRG" الحالي في شركة "ممر الغاز الجنوبي"، ويربط بين موارد بحر قزوين الرئيسة ومسارات التصدير القائمة والطلب المتزايد من العملاء.

وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في "XRG"، إن قرار الاستثمار النهائي لحقل ’أبشيرون‘ يمثل خطوة مهمة تساهم في دعم تقدم ’XRG‘، وتعزيز دور أذربيجان شريكاً موثوقاً للأسواق الدولية في قطاع الطاقة، وبفضل رؤية قيادتها، نجحت أذربيجان في ترسيخ مكانتها كحلقة وصل رئيسة بين موارد بحر قزوين والأسواق الدولية، ونحن فخورون بمساهمة الشركة في دعم نمو وازدهار هذا البلد.

وأضاف: إن أذربيجان دولة استراتيجية بالنسبة لـ ’XRG‘، فيما تُشكّل ’سوكار‘ واحدة من أهم شركائنا الرئيسيين، وبالتعاون معها ومع ’توتال إنرجيز‘، نستثمر في موارد وبنية تحتية عالمية المستوى تساهم في دعم أمن الطاقة، وخلق قيمة اقتصادية، وتعزيز النمو على المدى البعيد.

وتتجاوز محفظة أعمال "XRG" في أذربيجان نطاق الأصول الفردية، حيث صُممت لتشكيل منصة غاز متكاملة.

وتشمل استثمارات الشركة حصة تبلغ 30 بالمئة في حقل "أبشيرون" للغاز والمكثفات، إضافة إلى شراكتها في شركة "ممر الغاز الجنوبي" التي تضم شبكة خطوط أنابيب استراتيجية تمتد لمسافة 3,500 كيلومتر، وتربط أذربيجان بتركيا وجنوب أوروبا وأكثر من 15 دولة أوروبية.

وتوفر هذه الاستثمارات مساراً حيوياً لوصول إمدادات الغاز الحالية والمستقبلية من منطقة بحر قزوين إلى الأسواق، كما تساهم في تعزيز دور المنطقة في ضمان أمن الطاقة على المدى البعيد.

وعلى الجانب الآخر من بحر قزوين، تمتلك "XRG" حصة مشاركة تبلغ 38 بالمئة في امتياز "المنطقة 1" للغاز البحري والمكثفات في تركمانستان.

وفي إطار التزامها طويل الأمد تجاه أذربيجان، تدعم "XRG" أيضاً مجالات التعليم وتنمية المهارات من خلال برنامج للمنح الدراسية الذي يساهم في توسيع الفرص المتاحة أمام الطلبة الأذربيجانيين وتعزيز الروابط بين شعبي البلدين.

ومن خلال استثماراتها في حقل "أبشيرون"، وشركة "ممر الغاز الجنوبي"، إلى جانب فرص أخرى أوسع في منطقة بحر قزوين، تستمر "XRG" في بناء منصة متكاملة للنمو على المدى البعيد تساهم في دعم طموحات أذربيجان في قطاع الطاقة، وضمان أمن الطاقة الإقليمي، وتعزيز استراتيجية الشركة للنمو في قطاع الغاز على المستوى الدولي.