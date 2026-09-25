وشغل كيليمجي منصب الرئيس التنفيذي لشركة "تيرا فينانسال ياتيريملار" (Tera Finansal Yatirimlar)، إحدى الشركات التابعة لـ"تيرا القابضة" (Tera Holding)، التي تتصدر التحقيقات الجارية في القضية.

وكان كيليمجي قد أعلن استقالته من منصبه الأسبوع الماضي، موضحاً أنه لم يمضِ على توليه المنصب سوى ثلاثة أشهر، واصفاً تورطه في التحقيق بأنه "سوء حظ"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ نيوز.

وسبق لكيليمجي أن شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي التركي بين عامي 2016 و2018.

وفي إطار التحقيق، أوقفت السلطات نحو 45 شخصاً، بينهم إمري تيزمان (Emre Tezman)، رئيس "تيرا القابضة"، إلى جانب عدد من أعضاء مجالس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين في الشركات التابعة للمجموعة.

وتأتي هذه التطورات بعد اضطرابات حادة شهدتها الأسواق التركية الأسبوع الماضي، إثر تعثر بعض شركات إدارة الأصول، ومن بينها "تيرا"، في تلبية طلبات الاسترداد، وسط موجة كبيرة من التدفقات المالية الخارجة.

وبحسب التقديرات، تضرر نحو نصف مليون مستثمر من تداعيات الانهيار الذي هز السوق، في حين قررت السلطات تجميد أصول تيزمان وعشرات المسؤولين التنفيذيين الآخرين المرتبطين بالشركات المالية المتصلة بالقضية.