ويعطي الاتفاق لشركة نوفو ترخيصا حصريا دوليا لمنصة تقنية توصيل الدواء القائمة على الترسيب الذري الطبقي (والتي تعتمد على استخدام مركبات تتفاعل مع سطح المادة المراد الترسيب عليها مما يؤدي إلى تشكيل بطئ من غشاء رقيق)، الخاصة بشركة نانيكسا لبعض أدوية البيتيد العلاجية (والتي تستخدم سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية لمحاولة إحداث أثر بيولوجي موجه مثل إصلاح الأنسجة ) ، حسب بيان صادر عن شركة نانيكسا وأوردته وكالة بلومبرغ نيوز، الجمعة.

وستقود شركة نوفو عملية التطوير العالمي والتسويق التجاري للمنتجات بموجب الاتفاق.

ويضم الاتفاق مدفوعات مقدمة بقيمة 615 مليون يورو.

ويغطي الاتفاق دواعي استعمال تشمل السمنة والسكري من النوع الثاني ويشمل الاتفاق أيضا دفعات مرتبطة بمراحل الإنجاز وعوائد ملكية من رقم واحد من مبيعات المنتجات المستقبلية.