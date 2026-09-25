وأوضحت إيرباص، في تأكيد لتقرير نشرته صحيفة (ذا إير كارنت)، أن المشكلة تتعلق بطبقات طلاء على أحد المكونات الهيكلية في الجزء الأمامي من جسم الطائرة، لكنها لا تشكل خطرا فوريا على السلامة.

ولم ترد الشركة بعد على استفسار بشأن ما إذا كانت عمليات التسليم قد تتأثر بالمشكلة، لكنها قالت إنه جرى التوصل إلى حل لإصلاحها.

وانخفض سهم إيرباص بنحو 1.3 بالمئة في التعاملات المبكرة، متخلفا عن أداء الأسهم القيادية الأخرى المدرجة على مؤشر كاك 40 الفرنسي.