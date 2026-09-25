وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أن بروكسل أبلغت رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، أن أفضل وسيلة لمعالجة المخاوف المرتبطة بقواعد "صنع في أوروبا" الجديدة تتمثل في انضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الجمركي الأوروبي.

وقال مسؤول أوروبي للصحيفة: "إن الانضمام إلى الاتحاد الجمركي من شأنه حل معظم المشكلات المرتبطة بمتطلبات "صنع في أوروبا"، كما أنه يعالج قضية اختلاف الرسوم الجمركية، التي تثير مخاوف من إمكانية تجنب الشركات الصينية للرسوم الأوروبية من خلال توجيه صادراتها عبر المملكة المتحدة".

وكان بورنهام قد أكد هذا الأسبوع أنه سيضغط من أجل اعتبار بريطانيا "شريكاً موثوقاً" ضمن قواعد الاتحاد الأوروبي المقترحة الخاصة بـ"صنع في الاتحاد الأوروبي"، محذراً من أن استبعاد المملكة المتحدة قد يلحق ضرراً بصناعة السيارات البريطانية.

مخاوف من المكونات الصينية

وتهدف سياسة "صنع في أوروبا" إلى تقليص الاعتماد على المكونات والمواد المصنعة في الصين من خلال إعطاء الأفضلية للسلع المنتجة داخل أوروبا.

وتثير هذه التوجهات قلق قطاع السيارات البريطاني، الذي يزود سلاسل التوريد الأوروبية بالمكونات ويمثل الاتحاد الأوروبي أحد أهم أسواقه التصديرية.

تشدد أوروبي تجاه الصين

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمام البرلمان الأوروبي أن التكتل سيستخدم "كل الأدوات المتاحة" لخفض العجز التجاري الذي وصفته بـ"غير المستدام" مع الصين.

ويعكس هذا التوجه تشدداً متزايداً في السياسة التجارية الأوروبية تجاه بكين، خصوصاً في القطاعات الصناعية الاستراتيجية مثل السيارات الكهربائية والتكنولوجيا النظيفة.