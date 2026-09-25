ووصفت الشركة عمليات الإغلاق هذه بأنها تهدف إلى استبعاد المواقع ذات الأداء الضعيف، في ظل سعيها لتحسين النتائج تحت قيادة برايان نيكول الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في سبتمبر 2024.

وقال مايك غرامز، الرئيس التنفيذي للعمليات "راجعنا بعناية محفظة مقاهينا في أميركا الشمالية وحددنا المواقع التي لا نعتقد أننا قادرون فيها على تقديم التجربة التي نطمح إليها للعملاء والشركاء بشكل مستمر، أو تلك التي لا نرى فيها مساراً لتحقيق أداء مالي مقبول".

وأشار غرامز إلى أن عمليات الإغلاق هذه تعادل 1% من إجمالي سلسلة مقاهي ستاربكس في أميركا الشمالية والبالغ عددها 18 ألف مقهى.

وتأتي عملية الإغلاق الجديدة التي أُعلن عنها الخميس، عقب إغلاق مئات المقاهي قبل عام في أميركا الشمالية أيضا تزامنا مع إعلان نيكول آنذاك عن إلغاء 900 وظيفة إدارية.

ويسعى نيكول الذي كان قاد سابقا سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "تشيبوتلي"، إلى تعزيز أداء ستاربكس في سوقها المحلية بعد فترة من تراجع الأداء.

وروج نيكول لمبادرة "خدمة المئزر الأخضر" التي يُتوقع فيها من معدي المشروبات "الباريستا" بذل جهد إضافي، سواء كان ذلك عبر "ابتسامة ودودة أو تذكر اسم العميل أو جعل يومه أفضل قليلاً"، وفق الموقع الإلكتروني للشركة.

وكانت ستاربكس قد خططت سابقا لافتتاح ما بين 600 و650 مقهى حول العالم هذا العام. إلا أن الشركة التي تمتلك 41 ألف مقهى عالميا ذكرت في إفصاح مالي قُدم الخميس أنها ستفتتح نحو 440 متجرا في السنة المالية 2026.

وشهدت أسهم ستاربكس انخفاضا بنسبة 1,2 بالمئة خلال تعاملات فترة ما بعد الظهيرة أمس الخميس.