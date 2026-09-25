أعلنت شركة "إتش اند إم - H&M" السويدية لبيع الملابس بالتجزئة أمس الخميس عن ارتفاع أكبر من المتوقع في أرباحها التشغيلية للفترة من يونيو إلى أغسطس، وقال الرئيس التنفيذي دانيال إيرفر إن جهوده الرامية إلى ضبط التكاليف وزيادة كفاءة عمليات التوريد بدأت تؤتي ثمارها.
وارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة في الربع المالي الثالث إلى 6.04 مليار كرونة (608.63 مليون دولار) مقارنة مع 4.91 مليار كرونة في العام الماضي.
وبلغ متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته مجموعة بورصات لندن 5.14 مليار.
وتتوقع إتش اند إم زيادة المبيعات في سبتمبر واحدا بالمئة قياسا بالعملات المحلية.
وذكرت الشركة أن هامش الربح الإجمالي ارتفع إلى 54 بالمئة في الربع الثالث، مقارنة مع 52.9 بالمئة العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي في بيان إن التحسينات في مجالات المشتريات ومراقبة التكاليف وكفاءة التشغيل ساهمت في زيادة ربحية الأعمال.