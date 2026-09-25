وفي ظل بقاء ضغوط الأسعار فوق المستويات المستهدفة واستمرار التحديات الهيكلية في الاقتصاد الأكبر في العالم، تضع تلميحات الفيدرالي الأخيرة المستهلكين أمام معادلة صعبة، تتأرجح فيها الآمال بين احتواء الغلاء والتخوف من كلفة إضافية تُثقل كاهل الميزانيات.

إشارات متزايدة نحو حسم أسعار الفائدة

تتجه الأنظار نحو التحركات المرتقبة لمسؤولي البنك المركزي الأميركي مع تصاعد المؤشرات على زيادة إضافية في الفائدة قبل نهاية العام، حيث أكد جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن توقع رفع آخر لأسعار الفائدة يعد أمراً "معقولاً" ويتوافق مع معنويات الأسواق والمستثمرين، بحسب تقرير نشرته "سي إن بي سي" واطلعت عليه "سكاي نيوز عربية". وشكّل هذا التصريح دعماً قوياً للتوقعات التي ترى أن البنك لم ينتهِ بعد من سياسته التشددية، رغم رفعه سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية مؤخراً ليصل إلى نطاق مستهدف بين 3.75 بالمئة و4 بالمئة بالمئة.

وأوضح التقرير أن رسائل مسؤولي البنك لم تقتصر على ترجيح الزيادة، بل امتدت لتشمل تغييراً في آلية التواصل مع الأسواق، حيث أشار ويليامز إلى أن وقت تقديم "توجيهات مستقبلية صريحة" قد انتهى. ويعكس هذا التحول رؤية رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، القائمة على الامتناع عن تقديم إشارات مباشرة مسبقة بشأن نوايا الفيدرالي في الاجتماعات القادمة، مع تبني أسلوب القراءة المتأنية للبيانات الاقتصادية الواردة قبل اتخاذ أي قرار جديد.

مخاوف تجدد التضخم

وأشار التقرير إلى أن هذه التلميحات تأتي بالتزامن مع ظهور بيانات تؤكد استمرار قوة الاقتصاد الأميركي، مع بقاء معدل التضخم أعلى من مستوى 3 بالمئة. وتوقف التقرير عند تحذير سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، من "احتمالية متزايدة" لبقاء التضخم أعلى بشكل ملحوظ من مستهدف البنك البالغ 2 بالمئة، وهو ما أيده مايكل بار، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بتأكيده على ترجيح الحاجة لمزيد من التعديلات في السياسة النقدية لكبح ارتفاع الأسعار.

ولفت التقرير إلى أن تصريحات مسؤولي الفيدرالي انعكست سريعاً على توقعات المتعاملين، حيث قفزت احتمالية رفع الفائدة في اجتماع أكتوبر إلى 77.5 بالمئة ارتفاعاً من نحو 53 بالمئة وفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي". وبينما يستهدف الفيدرالي بهذه الخطوة المرتقبة السيطرة على معدلات التضخم وضبط الأسواق، فإنها تضع المستهلكين والمقترضين أمام معادلة صعبة توازن بين رهان تراجع الغلاء وواقع الارتفاع المتواصل في تكاليف الاقتراض وخدمة الديون.

يشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية في 16 سبتمبر الجاري، ليصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية (لليلة واحدة) إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75 بالمئة و4 بالمئة، كما تشير البيانات الأخيرة إلى أن معدل التضخم لايزال أعلى من مستوى 3 بالمئة.

تأثيرات مزدوجة على الأسواق وميزانيات الأسر

في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي علي حمودي: "سيمثل التحول الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة سلاحاً ذا حدين، إذ يسعى لكبح جماح التضخم المرتفع والمستعصي، بينما يزيد في الوقت نفسه من أعباء الديون على ميزانيات المستهلكين والأسر".

ونظراً لأن معدلات التضخم لا تزال عالقة في نطاق يتراوح بين 3.4 بالمئة و3.7 بالمئة - وهو مستوى يفوق بكثير هدف الاحتياطي الفيدرالي طويل الأجل البالغ 2 بالمئة- فقد أشار صناع السياسات إلى احتمالية إجراء زيادة أخرى على الأقل في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، وهنا يتساءل حمودي هل ستنجح هذه الخطوة في كبح التضخم؟

ويجب حموي على التساؤل بقوله: "يستخدم الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة كأداة رئيسية للحد من الطلب، فجعل الاقتراض أكثر تكلفة يؤدي إلى تباطؤ توسع الشركات وإنفاق المستهلكين على المنازل والسيارات والمشتريات الكبيرة، ومع ذلك، تلوح في الأفق شكوك بأن أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة ستنجح بفعالية في كبح هذه الموجة المحددة من التضخم، نظراً لوجود عوامل دافعة لا تتأثر بأسعار الفائدة، فنحن نواجه صدمة في إمدادات الطاقة وليس صدمة في الطلب".

ورداً على سؤال فيما إذا كانت هذه الخطوة ستشكل عبئاً على الميزانيات؟ أجاب الخبير الاقتصادي حمودي: " نعم ستشكل عبئاً على الميزانيات، ذلك أنه من خلال سحب ما وصفه رئيس الفيدرالي وارش بـ (جرعة التيسير النقدي)، يتعمد الاحتياطي الفيدرالي جعل الحصول على الائتمان أكثر صعوبة. وبالنسبة للمستهلكين العاديين والميزانيات العمومية للشركات، فإن هذا يؤدي فوراً إلى زيادة الأعباء المالية".

وخلص حمودي إلى أن التأثير على ميزانيات الأسر يتمثل في الآتي:

ارتفاع تكاليف الاقتراض: تصبح قروض السيارات، والرهون العقارية ذات الفائدة المتغيرة، وخطوط الائتمان أكثر تكلفة.

استمرار الضغوط السعرية: لا تنخفض النفقات اليومية -مثل تكاليف البقالة أو الوقود- على الفور، بل تتباطأ وتيرة ارتفاع الأسعار فحسب.

مكاسب للمدخرين: يبدأ المدخرون أخيراً في جني عوائد أعلى على الودائع النقدية وحسابات التوفير ذات العائد المرتفع.

ضغوط الديون والائتمان.. بين آلام الأسر وتحديات الميزانيات الحكومية

من جانبه، يرى الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم للدراسات الاستراتيجية"، طارق الرفاعي، أن الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة يُظهر مدى صعوبة الموقف الذي يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه فيه، إذ أن البنك كان يأمل أن يتراجع التضخم تدريجياً، مما يتيح له المضي قدماً بحذر، إلا أن سوق السندات يرسل إشارات متزايدة تفيد بأن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة قد يستمر لفترة أطول بكثير.

وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي بدأ يجد نفسه محاصراً، وقال: "فإذا ظل التضخم مرتفعاً واستمر الاقتصاد في إظهار مرونته، فقد يضطر البنك إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، أو بمستويات أعلى في نهاية المطاف، مما كان يأمله في البداية، وفي الوقت نفسه، تؤدي عوائد سندات الخزانة المرتفعة بالفعل إلى تشديد الأوضاع المالية - عبر القروض العقارية واقتراض الشركات وأسواق الائتمان الأخرى - مما يزيد من التكلفة الاقتصادية لأي إجراءات تشديد إضافية".

وأضاف الرفاعي: "لا أتوقع العودة إلى بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تاريخياً التي شهدناها قبل خمس سنوات، وبالتأكيد ليس خلال السنوات العديدة المقبلة، وربما ليس لعقود قادمة"، لافتاً إلى أنه "يؤمن بأن دورة أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تغيرت، وبدلاً من النظر إلى أسعار الفائدة الحالية باعتبارها انحرافاً مؤقتاً عن نمط الأسعار المنخفضة للغاية، قد يتعين على المستثمرين والحكومات التكيف مع تكلفة رأس المال التي أصبحت أعلى هيكلياً وأكثر تقلباً".

ومن المفترض أن تُسهم أسعار الفائدة المرتفعة في خفض التضخم في نهاية المطاف عن طريق إبطاء الاقتراض والإنفاق والطلب الإجمالي، إلا أن هذا يأتي بتكلفة باهظة على الأسر، بحسب الرفاعي الذي ذكر أن العائلات تواجه بالفعل ارتفاعاً في أسعار السكن والغذاء والتأمين وغيرها من الضروريات، بينما تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وقروض السيارات وغيرها من الديون.

وشدد على أن هذا الوضع يخلق فترة عصيبة قد لا ينخفض ​​فيها التضخم إلا تدريجياَ ، في حين يتفاقم الضغط المالي على الأسر بوتيرة أسرع. ولذلك، بالنسبة للعديد من الأسر، سيكون الأثر المباشر للسياسة النقدية المتشددة مؤلمًا قبل أن يصبح مفيداً".

كما أشار الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم للدراسات الاستراتيجية" إلى أن هذا المسار المرتفع للفائدة يخلق مشكلة صعبة للغاية بالنسبة للحكومات، ذلك أن ارتفاع أسعار الفائدة لا يؤدي فوراً إلى إعادة تسعير كامل محفظة الديون الحكومية، لكن العبء يتزايد تدريجياً مع حلول موعد استحقاق الديون القائمة والحاجة إلى إعادة تمويلها بعوائد أعلى.

ويرى الرفاعي أنه حتى لو ساعدت إجراءات التشديد الإضافية التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم، فإنها تؤدي أيضاً إلى زيادة مطردة في تكاليف خدمة الدين وتفرض ضغوطاً إضافية على الميزانيات الحكومية.