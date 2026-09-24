ويمثل طراز توركال، الذي جرى تصميمه وصناعته يدوياً في بريطانيا، مزيجاً بين إرث بنتلي العريق وحرفيتها الفاخرة المعروفة وتقنيات الدفع الكهربائي المتقدمة، فاتحاً فصلاً جديداً في تاريخ الشركة انطلاقاً من مقرها الرئيسي في مدينة كرو الواقعة في مقاطعة تشيشير بإنجلترا.

استثمار بـ350 مليون جنيه إسترليني

يشكل طراز توركال محور استثمار ضخم بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني في مصنع بنتلي بمدينة كرو، وهو استثمار يضمن استمرار 4 آلاف وظيفة ويمثل أكبر خطوة تتخذها الشركة حتى الآن نحو مستقبل يعتمد بالكامل على السيارات الكهربائية.

وأثمرت الاستثمارات عن إنشاء خط إنتاج جديد كلياً داخل أقدم مبنى في الموقع، والذي يعود بناؤه إلى عام 1938، إلى جانب مواصلة الاستثمار في تطوير مهارات العاملين بالشركة لمواكبة تحديات تصنيع أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخها.

وقد تم تصميم وتطوير وإنتاج السيارة بالكامل في كرو بواسطة فريق الشركة المؤلف من 4 آلاف موظف، إلى جانب إنتاجها جنباً إلى جنب مع طرازات بنتلي العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي والطرازات الهجينة، بدعم من شبكة مورّدين من مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

أداء فائق ومدى يصل إلى 600 كيلومتر

تقدم توركال أداءً قوياً يصل إلى 888 حصاناً و1,350 نيوتن متر من عزم الدوران، وهو أعلى مستوى عزم في تاريخ بنتلي.

وتتسارع السيارة من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 2.8 ثانية فقط، مع مدى قيادة يصل إلى 600 كيلومتر، وإمكانية شحن البطارية من 10 بالمئة إلى 80 بالمئة خلال أقل من 20 دقيقة.

وستُطرح السيارة في نسختين:

توركال القياسية.

توركال S ذات الطابع الرياضي.

كما تقدم السيارة مجموعة جديدة من المواد المستدامة داخل المقصورة، أبرزها أول قماش مخصص لصناعة السيارات مصنوع بالكامل من صوف ميرينو الطبيعي بنسبة 100 بالمئة.

تاريخ بنتلي

منذ أن أسس والتر أوين بنتلي (W.O. Bentley) شركة بنتلي موتورز عام 1919، ظلت سيارات الشركة تُصمم وتُصنع على يد خبراء متخصصين باستخدام أجود المواد المتاحة.

ونجحت الشركة، التي بدأت بشكل متواضع، في التحول إلى واحدة من أبرز الأسماء العالمية في عالم السيارات الفاخرة عالية الأداء، محافظةً على رؤية مؤسسها القائمة على الجمع بين الفخامة والأداء الاستثنائي.

وتتخذ بنتلي من مدينة كرو الإنجليزية مقراً لها، وهي مملوكة لمجموعة فولكس فاغن منذ عام 1998.

وتنتج الشركة حالياً خمسة طرازات رئيسية هي:

كونتيننتال جي تي (Continental GT)

كونتيننتال جي تي المكشوفة (Continental GT Convertible)

فلايينغ سبير (Flying Spur)

بنتايغا (Bentayga)

بنتايغا EWB

وتؤكد الشركة أنها تعمل على بناء مستقبل يعتمد على تقنيات ومواد ووقود ومهارات جديدة، بهدف تحقيق أعلى مستويات التنقل الفاخر بأساليب أكثر استدامة وصديقة للبيئة.