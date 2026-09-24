وذكرت المؤسسة أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان تراجع خلال الشهر الحالي إلى 54.1 نقطة، مقابل 54.9 نقطة في الشهر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

ومع استمرار النمو بقيادة قطاع التصنيع، فإن قطاعي الخدمات والتصنيع سجلا تباطؤا في وتيرة النمو بالنسبة لكل من الإنتاج والطلبيات الجديدة مقارنة بالشهر الماضي. في الوقت نفسه مازالت الضغوط التضخمية تتزايد.

ورغم تباطؤ التضخم خلال الشهر الحالي، فإن معدل تضخم كل من مستلزمات الإنتاج والمنتجات مازال مرتفعا بشكل عام، مع تراجع معدل تضخم أسعار المنتجات بنسبة بسيطة مقارنة بالرقم المسجل في أغسطس.

كما أظهر المسح تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان إلى 51.6 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 52.5 نقطة خلال أغسطس، في حين تراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات التصنيع والخدمات من 53.5 نقطة إلى 52.5 نقطة خلال الشهر الحالي.