وصرح نيكولاس غوديك، رئيس قسم أدوات الدخل الثابت والسلع في إس آند بي داو جونز للمؤشرات (S&P Dow Jones Indices)، لوكالة بلومبرغ نيوز، أن حجم تداول عقود الحماية المرتبطة بديون إنفيديا قد ارتفع إلى 6.9 مليار دولار خلال الأشهر الستة الماضية، مقارنة مع 640 مليون دولار فقط في الأشهر الستة السابقة.

وقد كان هذا الارتفاع أحد الأسباب الرئيسية لإدراج الشركة في النسخة الجديدة من مؤشر CDX للشركات ذات التصنيف الاستثماري العالي (CDX Investment Grade Index)، الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

يذكر أن CDX Investment-Grade Index هو مؤشر مالي يقيس مستوى المخاطر والتأمين لأقوى الشركات ذات التصنيف الائتماني العالي والآمن استثمارياً.

ما الذي يحدث؟

مبادلات مخاطر الائتمان (CDS) هي عقود تستخدمها المؤسسات المالية والمستثمرون للتحوط ضد احتمال تعثر الشركات في سداد ديونها.

ورغم أن إنفيديا لا تزال تتمتع بتصنيف ائتماني قوي، فإن التوسع الكبير في الاقتراض لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات دفع المستثمرين إلى شراء المزيد من عقود الحماية تحسباً لأي ارتفاع مستقبلي في المخاطر.

وقال نيكولاس غوديك لوكالة بلومبرغ نيوز، رئيس وحدة أدوات الدخل الثابت والسلع في إس آند بي داو جونز للمؤشرات، إن التداول على عقود CDS المرتبطة بشركات الذكاء الاصطناعي شهد قفزة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي يشير إلى أن هذا الاتجاه مرشح للاستمرار.

مع عمالقة التكنولوجيا

وبفضل ارتفاع سيولة التداول على عقودها، أصبحت إنفيديا من بين أكثر الشركات نشاطاً في الإصدار رقم 47 من مؤشر CDX، إلى جانب مجموعة من أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية، تشمل:

أوراكل (Oracle)

أمازون (Amazon)

ألفابت (Alphabet)

برودكوم (Broadcom)

ميتا بلاتفورمز (Meta Platforms)

مايكروسوفت (Microsoft)

كما انضمت سبيس إكس (SpaceX) إلى المؤشر، بعدما أصدرت هي الأخرى سندات استثمارية بقيمة 25 مليار دولار خلال يونيو.

لماذا ترتفع مخاطر الائتمان؟

يرى محللون أن المخاوف لا ترتبط بتراجع أعمال إنفيديا، بل بحجم الديون المتزايد الذي تتحمله شركات التكنولوجيا العملاقة لتمويل سباق الذكاء الاصطناعي.

وقد تضاعفت تكلفة التأمين على ديون إنفيديا ضد التعثر منذ بداية العام، بعد سلسلة من الصفقات والاستثمارات الكبرى في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما دفع بعض المستثمرين إلى إعادة تقييم حجم التزامات الشركة المستقبلية.

وفي الوقت نفسه، تلجأ بنوك وول ستريت إلى شراء عقود الحماية الائتمانية كوسيلة لتقليص تعرضها لمقترضي قطاع الذكاء الاصطناعي، ما يسمح لها بالاستمرار في تمويل الشركات الكبرى دون تحمل مخاطر إضافية على ميزانياتها.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟

لا تعني زيادة تداول عقود مبادلات مخاطر الائتمان أن الأسواق تتوقع تعثراً وشيكاً لإنفيديا، بل تشير إلى: