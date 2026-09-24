وأظهرت الوثيقة أن سوفت بنك أصدرت سندات ذات أولوية في السداد مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل ثلاثة أعوام ونصف، و4.5 مليار دولار لأجل خمسة أعوام ونصف، و4.5 مليار دولار لأجل سبعة أعوام ونصف. وتبلغ معدلات العائد لهذه السندات 8.625 بالمئة و9.25 بالمئة و9.75 بالمئة على التوالي.

كما أصدرت شريحتين قيمة كل منهما 500 مليون يورو من السندات ذات الأولوية في السداد المقومة باليورو بأجلي استحقاق أربع وست سنوات بعائد 7.125 بالمئة وثمانية بالمئة، وفقا للوثيقة.

وستستخدم السندات لتمويل الشريحة الأخيرة البالغة عشرة مليارات دولار من إجمالي 30 مليار دولار التزمت سوفت بنك باستثمارها في شركة أوبن إيه.آي المطورة لبرنامج تشات جي.بي.تي، بما يرفع إجمالي استثماراتها إلى 64.6 مليار دولار عند اكتمالها.

وأصدرت الشركة هذا الشهر سندات شركات بقيمة تريليون ين (6.32 مليار دولار) موجهة للمستثمرين الأفراد.