وكتب دميترييف عبر صفحته على منصة "إكس": "سيشعر بيروقراطيو الاتحاد الأوروبي بأخطائهم في مجال الطاقة بصورة أشد إذا أوقفت الولايات المتحدة تصدير الديزل"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية قد أفادت في وقت سابق بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على خطة لفرض حظر على تصدير وقود الديزل لمدة 90 يوما، بهدف خفض أسعار الطاقة التي بلغت مستويات قياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.