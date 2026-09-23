وبعد موافقة الغرفة الأولى في البرلمان السويسري على المشروع، ينتقل مشروع القانون إلى المجلس الوطني السويسري (الغرفة السفلى للبرلمان) لمناقشته والتصويت عليه.

ومن غير المتوقع صدور القرار النهائي قبل نهاية العام الجاري، فيما ترجّح التقديرات أن يُحسم الملف خلال عام 2027.

ماذا يعني شرط 90% من رأسمال CET1؟

حالياً، يمتلك بنك يو بي إس شبكة واسعة من الشركات والوحدات التابعة خارج سويسرا. القواعد الجديدة ستجبر البنك على دعم هذه الوحدات الأجنبية برأس مال أساسي عالي الجودة (Common Equity Tier 1 - CET1) يعادل 90 بالمئة من قيمة استثماراته فيها.

وبالتالي على البنك تخصيص المزيد من رأس المال "المجمد" داخل المجموعة بدلاً من استخدامه في التوسع أو إعادة شراء الأسهم أو توزيع الأرباح.

ويعد هذا التشدد جزءاً من إصلاحات القطاع المصرفي بعد انهيار كريدي سويس (Credit Suisse) واستحواذ يو بي إس عليه.

وتخشى السلطات السويسرية أن يصبح يو بي إس بعد استحواذه على منافسه أكبر من أن يُسمح له بالفشل (Too Big To Fail).