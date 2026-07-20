كما ظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأجل أكثر من خمس سنوات، والذي يعتمد عليه العديد من المقرضين في تحديد معدلات الرهن العقاري، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.5 بالمئة، وفقا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني أن القروض المقومة باليوان الصيني ارتفعت بمقدار 10.72 تريليون يوان (ما يعادل حوالي 1.58 تريليون دولار أميركي) خلال النصف الأول من عام 2026.

ووفقا لبنك الشعب الصيني، بلغ رصيد القروض القائمة باليوان في نهاية شهر يونيو الماضي 282.63 تريليون يوان، بزيادة سنوية نسبتها 5.2 بالمائة.

كما كشفت بيانات يوم الأربعاء الماضي أن رصيد التمويل الإجمالي الموجه للاقتصاد الحقيقي بلغ 462.06 تريليون يوان في نهاية الشهر الماضي بزيادة سنوية نسبتها 7.4 بالمائة.

وارتفعت الودائع باليوان بمقدار 17.76 تريليون يوان في النصف الأول من عام 2026، حيث زادت الودائع الأسرية بمقدار 7.58 تريليون يوان.

وأشار تقرير عمل الحكومة لهذا العام إلى أن الصين ستستمر في تطبيق سياسة نقدية تيسيرية معتدلة طوال عام 2026.