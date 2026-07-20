وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اطلعنا اليوم على نتائج التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات للنصف الأول من 2026... والنتائج تاريخية بحمدالله".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "تجارتنا الخارجية غير النفطية اقتربت لأول مرة من حاجز تريليوني درهم خلال ستة أشهر فقط، مسجلة 1.937 تريليون درهم بنمو سنوي 13.1 بالمئة... فيما حققت صادراتنا غير النفطية رقماً قياسياً جديداً بلغ 452.8 مليار درهم"..

وأكد: "هذه الأرقام ليست بيانات تجارة فقط... بل أرقام تعكس قوة اقتصادنا... وفعالية خياراتنا التنموية... وثقة العالم بالإمارات".

التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تواصل أداءها التاريخي

وتفصيلاً، سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 1.937 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة 13.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وبنسبة 39.6 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، فيما ارتفعت بنسبة 54.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وبنسبة 78.8 بالمئة مقارنة بعام 2022، وهو ما يعكس المسار التصاعدي المتواصل للتجارة الإماراتية خلال السنوات الأخيرة.

كما تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من ضعفي مستوياتها المسجلة خلال الفترة نفسها من عامي 2019 و2021، في مؤشر إضافي على التسارع الكبير الذي يشهده نمو الاقتصاد الوطني.

الصادرات غير النفطية تقود النمو

وشكلت الصادرات غير النفطية أبرز محركات الأداء التجاري للدولة خلال النصف الأول من العام، بعدما سجلت 452.8 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 23.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، كما ارتفعت بنسبة 77.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وارتفعت مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 23.4 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 21.3 بالمئة خلال الفترة نفسها من عام 2025 و18.4 بالمئة خلال عام 2024 و16.9 بالمئة خلال عام 2023، ما يعكس التحول النوعي الذي يشهده الاقتصاد الوطني نحو نموذج اقتصادي أكثر اعتماداً على الإنتاج والتصدير والقيمة المضافة.

نمو متوازن مع الشركاء التجاريين

وحافظت الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري للإمارات بقيمة تجارة غير نفطية بلغت 180.7 مليار درهم، تلتها سويسرا بقيمة 138.4 مليار درهم، ثم الهند بقيمة 107.5 مليار درهم. كما سجلت جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان وهونغ كونغ والصين وسويسرا معدلات نمو قوية ضمن قائمة الشركاء الرئيسيين للدولة.

كما حققت التجارة الخارجية غير النفطية مع أكبر عشرة شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 12.6 بالمئة خلال النصف الأول من العام، فيما سجلت التجارة مع بقية دول العالم نمواً بنسبة 13.6 بالمئة، في مؤشر على تنوع العلاقات التجارية للإمارات واتساع قاعدة شركائها الاقتصاديين.

اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق نتائج قياسية

وعكست بيانات التجارة غير النفطية للنصف الأول من 2026 الدور المتنامي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة في تعزيز التجارة والاستثمار. فقد بلغت التجارة غير النفطية للإمارات مع الدول التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز النفاذ 304.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026. كما وصلت قيمة الواردات من هذه الدول إلى 193.5 مليار درهم بنمو 15.5 بالمئة، فيما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 66.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وتمثل الصادرات غير النفطية حالياً 21.7 بالمئة من إجمالي تجارة الإمارات مع الشريكة في اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة دخلت حيز النفاذ، مقارنة مع 19.1 بالمئة في عام 2022، وهو ما يعكس اتساع الفرص التي توفرها هذه الاتفاقيات أمام المنتج الإماراتي في الأسواق العالمية.

الذهب والهواتف والسيارات تقود حركة التجارة

وعلى مستوى السلع، واصل الذهب تصدر قائمة السلع المتداولة في التجارة غير النفطية للدولة بقيمة بلغت 706.2 مليار درهم وبنمو 48.8 بالمئة، تلاه قطاع الهواتف بقيمة 189.7 مليار درهم، ثم المصوغات الذهبية والسيارات والألماس. كما شكلت السلع العشر الرئيسية نحو 67 بالمئة من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من عام 2026.

وتؤكد هذه النتائج استمرار الزخم الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي، وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة تستند إلى التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري والشراكات الدولية، بما يعزز مكانة الدولة بين أكثر الاقتصادات تنافسية وديناميكية في العالم.

أبرز أرقام ومؤشرات التجارة الخارجية للدولة خلال النصف الأول من 2026: