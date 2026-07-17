ووفقاً لبيانات شركة "كبلر" (Kpler)، تعادل الكميات المنقولة عبر المضيق نحو 7 بالمئة من الإنتاج العالمي للنفط.

مخاوف من إغلاق الممر البحري

وتصاعدت المخاوف في أسواق الطاقة بعدما طلبت طهران من جماعة الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في حال شنت الولايات المتحدة ضربات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية.

وجاء ذلك بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع باستهداف محطات توليد الطاقة والجسور في إيران.

وقال كبير استراتيجيي الأسواق المالية في شركة "إكسنس" (Exness)، وائل مكارم، إن أي اضطرابات متزامنة تؤثر على مضيقي هرمز وباب المندب من شأنها أن تزيد الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف، أن مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى تراجع توافر ناقلات النفط، وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، بما ينعكس على حركة التجارة وأسعار الطاقة.

باب المندب ممر حيوي للتجارة

يعد مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط والسلع بين آسيا وأوروبا، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي.

وأي اضطراب في حركة الملاحة عبره قد يدفع شركات الشحن إلى تغيير مسارات السفن، بما يزيد زمن الرحلات وتكاليف النقل، ويؤثر في إمدادات الطاقة والأسواق العالمية.