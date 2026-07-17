وقال ألفارو سانتوس بيريرا العضو بمجلس محافظي البنك لصحيفة أوبزرفادور البرتغالية في مقابلة نشرت أمس الخميس، "هناك حالة مرتفعة للغاية من عدم اليقين وتقلب كبير في ظل تغير التطورات أحيانا بشكل شبه يومي على صلة بالصراع في الشرق الأوسط".

وأضاف "أهم شيء الآن هو الاطلاع على البيانات وفهم ماذا يحدث"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ نيوز عن المقابلة.

وتأتي التصريحات في اليوم الأول من فترة هدوء اعتيادية بالبنك المركزي الأوروبي قبل اجتماعات لجنة السياسة النقدية .

ويُتوقع على نطاق واسع أن المسؤولين سوف يبقون على معدلات الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل بعد زيادة الشهر الماضي، مما سيمنحهم وقتا لتقييم تأثيرات تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران".