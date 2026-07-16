وبذلك يرتفع إجمالي تعهدات الشركة بالاستثمار في صناعة الرقائق داخل الولايات المتحدة إلى 265 مليار دولار.

كما رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات السنوية بعد تحقيقها أرباحا قياسية مدفوعة بالطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي.

وتعد شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات "تي إس إم سي"، موردا رئيسيا للرقائق لشركتي "إنفيديا" و"أبل" الأميركيتين.

وكانت الشركة قد تعهدت سابقا باستثمار 165 مليار دولار في الولايات المتحدة لإنشاء مصانع في ولاية أريزونا، تشمل ستة مصانع لإنتاج أشباه الموصلات.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تي إس إم سي"، سي سي وي، خلال مؤتمر إعلان نتائج الأعمال الفصلية الذي عقد الخميس، إن الشركة ستتعهد باستثمار 100 مليار دولار إضافية بولاية أريزونا.

وأعلنت شركة "تي إس إم سي"، الخميس، عن تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت 707 مليار دولار تايواني جديد (22 مليار دولار أميركي) خلال الربع الثاني من عام 2026 (أبريل-يونيو)، بزيادة قدرها 77% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة بذلك توقعات المحللين.

وقالت الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية إنها سترفع ميزانيتها السنوية للإنفاق الرأسمالي لعام 2026 إلى ما بين 60 و64 مليار دولار، مقارنة بتقديراتها السابقة التي تراوحت بين 52 و56 مليار دولار.