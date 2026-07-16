وقال المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بواقع 0.1 بالمئة في مايو، عقب انكماش بواقع 0.1 بالمئة في أبريل، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وأضاف المكتب الوطني للإحصاء أن النمو الضعيف في مايو جاء بعد نمو بواقع 0.3 بالمئة في قطاع الخدمات الأكثر أهمية وهو ما قابله انخفاض بواقع 0.5 بالمئة في الانتاج و0.8 بالمئة في البناء.

وفي الثلاثة أشهر التي انتهت في مايو ارتفع إجمالي الناتج المحلي بواقع 0.7 بالمئة بعد مراجعة النمو صعودا بواقع 0.8 بالمئة في الثلاثة أشهر التي انتهت في أبريل.