وأكدت "دليفري هيرو"، التي تتخذ من برلين مقرا لها، اندماجها مع الشركة الأميركية، مشيرة إلى أن أوبر ستدفع 41.50 يورو مقابل كل سهم من أسهم دليفري هيرو، ما يقدر القيمة الإجمالية للشركة بنحو 13 مليار يورو.

وكانت أوبر تمتلك في السابق حصة تقل قليلا عن 25% في دليفري هيرو، إضافة إلى أدوات مالية تمثل ما يقرب من 12%.

كما باعت شركة "بروسوس" الهولندية، وهي المساهم الرئيسي في دليفري هيرو، حصتها البالغة نحو 17%، بعدما تعهدت بذلك في إطار استحواذها على شركة "جاست إيت تيك أواي" المالكة لخدمة "ليفيراندو".