وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن المنظمة أبقت على توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد البريطاني في تقرير جديد.

وتوقعت المنظمة نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 0.9 بالمئة خلال عام 2026 مقارنة بـ 1.4 بالمئة خلال العام الماضي.

وأوضحت المنظمة أن تجدد تضخم أسعار الطاقة بسبب الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران أضعف توقعات النمو هذا العام بسبب تأثير ذلك على الأسر والشركات.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الصراع أبرز تأثر الاقتصاد البريطاني بتقلب أسعار الوقود الأحفوري، مما يظهر الحاجة للتخلص من الكربون في توليد الطاقة وتسريع عملية التحول إلى الكهرباء.

وعلاوة على ذلك، خلص التقرير إلى أن التفاوتات الإقليمية في البلاد تؤثر سلبا على مستويات المعيشة وأداء الاقتصاد، خاصة في ظل ارتفاع معدل البطالة ونقص فرص العمل المتاحة للشباب.