وتُعدّ TSMC، أكبر مُصنّع للرقائق الإلكترونية المستخدمة في كل شيء بدءًا من هواتف آبل وصولًا إلى معالجات إنفيديا، من أبرز المستفيدين من سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

وتستثمر الحكومات وشركات التكنولوجيا العملاقة مبالغ طائلة في بناء مراكز بيانات قادرة على تدريب وتشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل برامج الدردشة الآلية، ومولدات الصور، والوكلاء القادرين على تنفيذ المهام.

وقد أدى ذلك إلى انتعاش أعمال شركات صناعة الرقائق الإلكترونية مثل TSMC، مما تسبب في نقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وارتفع صافي أرباح الشركة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو بنسبة 77.4 بالمئة على أساس سنوي، ليبلغ 706.6 مليار دولار تايواني (نحو 22 مليار دولار أميركي)، متجاوزاً بشكل كبير توقعات المحللين التي كانت تشير إلى أرباح عند 624.4 مليار دولار تايواني.

كما تجاوزت هذه النتيجة رقمها القياسي السابق للربع الأول من عام 2026، والذي بلغ 572.48 مليار دولار تايواني جديد.

ويعكس الأداء القوي استمرار الزخم في سوق الرقائق المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في ظل الطلب المتزايد من شركات التكنولوجيا العالمية على المعالجات عالية الأداء ومراكز البيانات.