وكانت الشركة قد طرحت أسهمها بسعر 135 دولاراً للسهم، مصحوباً بخطط طموحة شملت إنشاء مراكز بيانات في الفضاء والمضي نحو هدف استيطان كوكب المريخ. وقد استقطبت هذه الرؤية اهتماماً واسعاً من المستثمرين في الأيام الأولى للتداول، ما دفع السهم إلى الارتفاع لأكثر من 225 دولاراً.

لكن السهم فقد زخمه تدريجياً، ليتراجع أمس الأربعاء إلى أقل من 133 دولاراً للسهم، مسجلاً انخفاضاً بنحو 41 بالمئة مقارنة بأعلى مستوياته التي بلغها بعد الإدراج.

وكان طرح سبيس إكس للاكتتاب قد أسهم في دفع ثروة إيلون ماسك إلى مستويات غير مسبوقة، ليصبح أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز تريليون دولار. إلا أن الأداء الضعيف للسهم منذ أواخر يونيو انعكس على ثروته، التي تراجعت إلى ما دون هذا المستوى بكثير.

وبحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، بلغت ثروة ماسك حتى يوم الثلاثاء نحو 861 مليار دولار.

وخلال تعاملات الأربعاء، انخفض سهم سبيس إكس بنحو 2 بالمئة.

ويأتي هذا التراجع في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم قدرة الشركة على ترجمة طموحاتها المستقبلية الضخمة إلى نتائج مالية مستدامة، بعدما تحولت سبيس إكس إلى واحدة من أكثر الشركات جذباً للأنظار في الأسواق منذ إدراجها.