وقالت الوكالة إنه حتى ديسمبر 2025، كان هناك 6.5 مليون شخص يعملون رسميا في قطاع الصناعة، مما يمثل نحو خمس القوة العاملة في ألمانيا.

وإجمالا، تراجع التوظيف في جميع قطاعات الاقتصاد بواقع 108 آلاف، حيث أشارت الوكالة إلى أن النمو في القطاعات الأخرى لم يتمكن من تعويض الخسائر في قطاع الصناعة.

وفي قطاع السيارات وسلاسل الإمداد الخاصة به، تم شطب 52 ألف وظيفة.

وفي بقية قطاع المعادن، تم شطب 24 ألف وظيفة، كما تم شطب 28 ألف وظيفة في قطاع الهندسة الميكانيكية. ومن المتوقع شطب المزيد من الوظائف.

وقالت مديرة الوكالة اندريا ناليس في نهاية يونيو الماضي إنه يتم شطب 15 ألف وظيفة في قطاع الصناعة شهريا.