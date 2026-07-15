يذكر أن "أيه إس إم إل" هي المورد الرائد عالميا لأنظمة الطباعة الضوئية التي تستخدم لصناعة أشباه الموصلات المتقدمة التي تشغل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية والحوسبة عالية الأداء.

وارتفع صافي الدخل في الربع الثاني إلى 2.9 مليار يورو (3.3 مليار دولار) من 2.3 مليار يورو سنويا قبل عام، بينما ارتفعت الأرباح للسهم إلى 7.58 يورو من 5.90 يورو.

وقفز صافي المبيعات في الثلاثة أشهر التي انتهت في 30 يونيو إلى 9.3 مليار يورو من 7.7 مليار يورو قبل عام.

وباعت الشركة 91 نظام طباعة ضوئي خلال الربع المذكور بارتفاع من 76 نظاما في العام السابق.

وأعلنت "أيه إس إم إل" أيضا عن توزيعات أرباح مؤقتة لعام 2026 بقيمة 1.88 يورو للسهم العادي على أن يتم دفعها في الخامس من أغسطس.