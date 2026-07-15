ووفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، تبلغ ثروة ليانغ الآن 36 مليار دولار (46.5 مليار دولار سنغافوري)، مقارنة بنحو 16.7 مليار دولار في السابق.

ويضع ذلك ليانغ في مرتبة أعلى بكثير من رئيس شركة "أوبن إيه آي" غريغ بروكمان (في المركز الـ 100 على مؤشر بلومبرغ للمليارديرات)، الذي تُقدر صافي ثروته بنحو 25.5 مليار دولار، والشريك المؤسس لشركة أنثروبيك داريو أمودي (في المركز الـ 491)، الذي تبلغ ثروته 7.98 مليار دولار، وفقا لما ذكرته صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

ومن المفارقات أن المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، صامويل ألتمان، لم يدخل حتى قائمة بلومبرغ لأغنى 500 شخص في العالم.

وتُقدر ثروته بنحو 3.4 مليار دولار أميركي، وفقا للتصنيفات الفورية لمجلة فوربس.