وأضاف سون، للمديرين التنفيذيين في فعالية سنوية للشركة في طوكيو، إن "التساؤل عما إذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة هو سؤال أحمق. فالذكاء الاصطناعي سيغير حياتنا بالكامل، وسيفعل ذلك بطريقة تحقق الأرباح".

وقال سون إن "الأشخاص الذين يرفضون التطور يغلقون عالمهم، والذين ينتقدون الذكاء الاصطناعي يشوهون الواقع".

وأوضح أن العالم سيحتاج إلى استثمارات سنوية وعالمية تقارب 5 تريليونات دولار لتوسيع مراكز البيانات، وزيادة إنتاج الرقائق الإلكترونية، وتطوير أنظمة الطاقة وغيرها من البنى التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي.

وأضاف سون أنه "في عام 2040، ستحل الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أي عالم الذكاء الخارق، محل نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي".

وشهدت الأسواق المالية مؤخرا موجات من المخاوف من أن الارتفاعات القياسية في أسعار أسهم شركات مثل إنفيديا، والاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات، قد لا تحقق العوائد والأرباح المتوقعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويعد سون، الذي أسس "سوفت بنك" قبل أكثر من أربعة عقود، من أوائل المستثمرين في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في اليابان، وكان من أوائل الداعمين للذكاء الاصطناعي، حيث استثمر عشرات المليارات من الدولارات في شركات تعمل في هذا المجال.