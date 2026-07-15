فمنذ نحو 7 سنوات تقريباً، فرضت أميركا حظراً صارماً على وصول آلات الطباعة الحجرية EUV إلى الصين، إلا أن هذا الحظر يواجه اليوم اختباراً، بعدما ألمح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، مؤخراً إلى احتمال وصول إحدى هذه الآلات إلى الصين، وهو سيناريو، إذا ثبتت صحته، قد يتسبب بأزمة لشركة ASML الهولندية التي تقوم بتصنيع هذا النوع من الآلات حصرياً.

رد حاسم من ASML

وبحسب تقرير أعدته مجلة "ذي إيكونوميست" واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإنه رغم الشكوك الأميركية بشأن احتمال وصول أهم آلة في العالم إلى الصين، تؤكد شركة ASML أن هذا السيناريو مستحيل، مشيرة إلى أنها تتعقب عبر الإنترنت، مواقع جميع آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV) التي قامت بتصنيعها والبالغ عددها 340 آلة، بما في ذلك 26 آلة تم إخراجها من الخدمة، حيث لا توجد أيٌّ منها داخل الصين.

كما تؤكد ASML أنها الشركة الوحيدة القادرة على نقل هذه الآلات شديدة الحساسية، في حين يتولى مهندسو الشركة التعامل مع المكونات الحساسة التي يتم شحنها إلى مصانع عملائها.

تطمينات هولندية

أما الحكومة الهولندية ورغم تعاملها بجدية مع الادإعاءات الأميركية، إلا أنها ترفضها بشكل قاطع، ففي زيارة إلى واشنطن أواخر شهر يونيو الماضي، سعى وزير التجارة الهولندي، سيورد سيوردسما، إلى طمأنة نظيره الأميركي، هوارد لوتنيك، وعدد من أعضاء الكونغرس، مؤكداً لهم أن بلاده تطبق ضوابط تصدير صارمة على التقنيات الحساسة، وفي مقدمتها تكنولوجيا الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV)، وذلك بما يتوافق مع القيود الأميركية.

لا دليل.. ولا استبعاد

ورغم عدم نشر أي أدلة تدعم الادعاء الأميركي بوصول آلة الطباعة الحجرية (EUV) إلى الصين، يرى عدد من المطلعين أن هذه المزاعم "غير مثبتة"، إلا أنها في الوقت نفسه "ليست بلا أساس"، فبحسب خبراء في صناعة أشباه الموصلات، فإنه من المستبعد جداً أن تكون آلة (EUV) كاملة قد وصلت إلى الصين، إلا أن هؤلاء لا يستبعدون انتقال بعض مكونات أو قطع من هذه الآلة إلى بكين، وذلك عبر موردي شركة ASML أو من خلال أطراف خارجية.

وفي المقابل، يرجّح بعض المحللين أن المخاوف الأميركية لا تتعلق بآلات (EUV) المتطورة، بل بالطراز الأقدم (DUV) أي آلة الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية، إلى جانب قطع الغيار والخدمات المرتبطة بها، والتي لا تشملها معظم القيود التصديرية الأميركية، علماً أن صادرات ASML المتعلقة بتقنية DUV إلى الصين شكلت حوالي ثلث إيرادات الشركة في عام 2025.

الأعجوبة الهندسيّة الأهم

وتُعتبر آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV) الأعجوبة الهندسيّة الأهم في عصرنا الحالي، وهي الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها صناعة أشباه الموصلات الأكثر تطوراً في العالم، حيث تُستخدم هذه الآلات الفريدة لنقش مسارات كهربائية متناهية الصغر على الرقائق الالكترونية، وذلك بدقة لا يمكن تحقيقها عبر أي آلة أخرى.

وتسمح هذه المسارات الكهربائية التي يتم نقشها عبر الأشعة فوق البنفسجية القصوى، بدمج مليارات الترانزستورات في رقاقة إلكرتونية واحدة لا يتجاوز حجمها بضعة سنتيمترات، وهو ما يمكّن الشركات من إنتاج رقائق أصغر حجماً وأكثر كفاءة وأعلى أداءً، مع استهلاك أقل للطاقة، الأمر الذي يجعلها الأساس الذي تقوم عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة. فهذه الدقة المتناهية في النقش على الرقائق التي توفّرها آلات الطباعة الحجرية (EUV) هي السر الكامن وراء قفزات الأداء الهائلة التي نشهدها اليوم في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي الخارقة، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.

مصنع داخل آلة

أما من حيث الحجم والوزن، فإن آلات الطباعة الحجرية (EUV) تشبه المصانع المصغرة، إذ يبلغ حجم الآلة الواحدة تقريباً حجم حافلة ذات طابقين أو ما يعادل غرفتين كبيرتين، وهي تتكون من أكثر من 100 ألف قطعة معقدة، وتحتاج إلى 3 طائرات شحن من طراز "بوينغ 747" لنقلها مفككة.

كما يصل وزن آلة (EUV) الواحدة إلى حوالي 180 طناً، حيث أن هذا الحجم الهائل والتعقيد الفائق في تركيبها يجعل "ASML" متأكدة أنه لا يمكن نقل هذه الآلة إلى الصين دون علمها، فهي الشركة الوحيدة التي تمتلك القدرة والتقنية الحصرية لتوريدها للأسواق العالمية، وذلك بعد عقود من البحث والتطوير واستثمارات تجاوزت مليارات الدولارات.

هل حصلت الصين على الآلة؟

ويقول الكاتب والمحلل في الذكاء الاصطناعي آلان القارح، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن تقديم إجابة جازمة وقاطعة اليوم حول ما إذا كانت الصين قد حصلت على آلة الطباعة الحجرية (EUV) أم لا، هو أمر غير ممكن من أي جهة كانت، فالزمن وحده كفيل بكشف الحقيقة الكاملة، وإذا تبين لنا خلال السنوات القليلة المقبلة أن بكين قد نجحت بالفعل في إنتاج رقائق إلكترونية فائقة التطور بشكل تجاري مكثف، فإن ذلك سيكون الدليل الدامغ والعملي على أن هذه الآلة أو تكنولوجيتها الحيوية قد باتت في حوزة الصين.

وبحسب القارح فإن الحقيقة التي لا لبس فيها، هي أن الصين تحاول بكل ما أوتيت من قوة الحصول على هذه الآلة، ورغم أنها قد تنفي هذه المساعي علناً، إلا أن تحركاتها على الأرض تؤكد هذا السعي المحموم، مشيراً إلى أن ما يعكس حجم الاستياء الصيني من القرار الأميركي بحظر حصولها على آلة الطباعة الحجرية (EUV)، هو أنها لم تتردد حينها في وصف ما يحدث بأنه "إرهاب تكنولوجي" مُمنهج لتقييد نموها وصعودها العالمي.

مخاوف مشروعة

ويشرح القارح أن المخاوف الأميركية من احتمال وصول آلة الطباعة الحجرية (EUV) إلى الصين لا تستند إلى تكهنات عشوائية، بل إلى خبرة تراكمية لدى واشنطن في متابعة الأساليب الذكية التي تعتمدها الصين تاريخياً للوصول إلى التقنيات المتقدمة عبر سلاسل توريد معقدة أو أطراف وسيطة، بما يتيح لها تجاوز بعض القيود التكنولوجية، لافتاً إلى أنه من الناحية التقنية والعملية، قد يبدو موقف شركة ASML الهولندية منطقياً وقوياً عندما تصف سيناريو وصول آلة طباعة (EUV) كاملة إلى الصين بالمستحيل نظراً لحجم الآلة واتصالها الدائم بالإنترنت، ولكن جميعنا يدرك أن الاختراقات في عالم الاستخبارات التكنولوجية لا تحدث دائماً دفعة واحدة، بل عبر تسريب المكونات الدقيقة وقطع الغيار تباعاً وعلى مراحل وبأساليب لا تلفت الأنظار.

الآلة ليست كل شيء

ويشدد القارح على أن امتلاك الصين لآلة الطباعة الحجرية (EUV) لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على إنتاج الرقائق الأكثر تطوراً، فهذه الآلات تمثل حلقة واحدة ضمن منظومة صناعية شديدة التعقيد تضم مئات الموردين وآلاف المواد الكيميائية المتخصصة، إضافة إلى برامج التصميم الإلكتروني وأجهزة القياس والفحص وأنظمة التعبئة والتغليف المتقدمة، فضلاً عن كوادر هندسية تمتلك خبرات تراكمية استغرقت عقوداً لبنائها، ولذلك فإن نقل آلة واحدة أو اثنتين إلى الصين حتى لو حدث، لا يعني نقل النظام الصناعي بالكامل.

لماذا تُعد طابعة EUV الأهم في العالم؟

من جهته يقول مهندس الاتصالات عيسى سعد الدين، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن العالم يعيش اليوم في سباق محموم نحو المستقبل والوقود الحقيقي لهذا المستقبل ليس النفط، بل الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية والتقنيات الذكية التي نستخدمها يومياً، مشيراً إلى أن جميع هذه التكنولوجيات تحتاج إلى عقول إلكترونية أو رقائق صغيرة جداً تديرها وتمنحها القوة، وهنا تكمن أهمية آلة الطباعة الحجرية (EUV).

ويشرح سعد الدين، أن هذه الآلة هي الوحيدة في العالم القادرة على نقش مليارات المسارات الإلكترونية فائقة الدقة على الرقائق الإلكترونية، وهي مسارات يقل حجمها بآلاف المرات عن حجم شعرة الإنسان، فبدون هذه الآلة سيتوقف قطار التطور التكنولوجي العالمي، إذ أن عدم امتلاكها يعني عدم القدرة على تصنيع الجيل الأحدث من برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والعديد من الأجهزة المتطورة، مؤكداً أن أهمية آلة الطباعة الحجرية (EUV) تكمن في أنها تمنح من يمتلكها أفضلية استراتيجية في سباق التكنولوجيا العالمي، وهو ما يفسر احتدام المنافسة الدولية حولها.

معضلة ردم الفجوة الرقمية

وبحسب سعد الدين فإن الصين تضخّ منذ سنوات استثمارات هائلة لتطوير صناعة محلية متقدمة لأشباه الموصلات، وقد نجحت بالفعل في تحقيق تقدم ملحوظ في بعض مجالات تصنيع الرقائق رغم القيود والعقوبات الأميركية، إلا أن هذه الإنجازات لا تزال بعيدة عن منافسة أحدث الرقائق في العالم، إذ يصعب ردم هذه الفجوة التكنولوجية من دون امتلاك آلات الطباعة الحجرية (EUV)، كاشفاً أن هذا الواقع يفسّر إصرار الصين على الوصول إلى هذه التقنية، كما يفسّر في المقابل تنامي الشكوك الأميركية بشأن احتمال تسربها إلى بكين، وهذا التشابك يضع شركة ASML تحت ضغوط متزايدة ويفرض عليها بذل جهود استثنائية لإثبات إحكام الرقابة على جميع آلاتها ومكوناتها، وتفادي أي مواجهة أو تصعيد مع الولايات المتحدة.