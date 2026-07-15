وقال البنك، في بيان، إن صافي الموجودات التمويلية ارتفع بنسبة 7 بالمئة منذ بداية العام ليصل إلى 281 مليار درهم، مدعوماً بالطلب القوي على التمويل عبر قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، بينما زادت ودائع المتعاملين بنسبة 2 بالمئة إلى 327 مليار درهم.

وسجلت الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 6 بالمئة لتبلغ 4.8 مليار درهم، في حين استقر صافي الأرباح بعد الضريبة عند 3.7 مليار درهم تقريباً. كما حافظ العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة على مستوى يقارب 20 بالمئة.

وفي مؤشر على تحسن جودة الأصول، انخفضت نسبة التمويلات غير العاملة إلى 2.4 بالمئة مقارنة مع 2.7 بالمئة بنهاية عام 2025، بينما استقرت تكلفة المخاطر عند 28 نقطة أساس، مع وصول معدل التغطية النقدية إلى 122 بالمئة.

وقال رئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي، محمد إبراهيم الشيباني، إن النتائج تعكس قدرة البنك على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، مشيراً إلى أن قوة رأس المال والسيولة والانضباط في إدارة المخاطر شكلت عوامل رئيسية وراء الأداء المسجل خلال الفترة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، عدنان شلوان، أن الإيرادات نمت بدعم من الأداء القوي لمصادر الدخل التمويلية وغير التمويلية، لافتاً إلى استمرار الطلب على المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية. وأضاف أن البنك يواصل التركيز على تنويع الإيرادات والحفاظ على جودة الأصول وتعزيز الكفاءة التشغيلية خلال النصف الثاني من العام.

وعلى صعيد الأعمال، ارتفعت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 12 بالمئة منذ بداية العام لتصل إلى 86 مليار درهم، فيما تجاوزت التمويلات الشخصية 30 مليار درهم بعد نموها بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي. كما سجل قطاع الشركات نمواً في الموجودات التمويلية بأكثر من 5 بالمئة لتصل إلى 186 مليار درهم.

وفي مجال التمويل المستدام، قدم البنك تمويلات مستدامة بقيمة 3.1 مليار درهم، إضافة إلى تمويلات مرتبطة بالاستدامة بقيمة 2.1 مليار درهم منذ بداية العام، بينما نجح خلال الفترة في إصدار صكوك شق أول إضافي بقيمة مليار دولار، ما عزز قاعدة رأس المال وثقة المستثمرين.

وحافظ البنك على مستويات رأسمالية وسيولة قوية، إذ بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) نحو 13 بالمئة، فيما وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.1 بالمئة، ونسبة تغطية السيولة إلى 140 بالمئة.