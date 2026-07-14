ويستمر هذا الانخفاض للربع الخامس على التوالي، وتراجعت أيضا شحنات النصف الأول من العام بنسبة 4.2 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وكانت (هواوي تكنولوجيز) و(أبل) هما الشركتان الوحيدتان اللتان سجلتا نموا خلال هذا الربع وارتفعت شحناتهما بنسبة 19.4بالمئة و24.4 بالمئة على الترتيب.

واحتلت هواوي المرتبة الأولى بحصة سوقية بلغت 22.6 بالمئة، وجاءت أبل في المرتبة الثانية بحصة بلغت 18.1 بالمئة.

وانخفضت شحنات شركة شاومي، التي احتلت المرتبة الخامسة، في الربع الثاني بنسبة 21.7 بالمئة، وتراجعت شحنات أوبو 9.7 بالمئة، وهبطت شحنات فيفو 11.4 بالمئة.

ورفعت معظم شركات تصنيع الأجهزة، التي تعمل بنظام أندرويد، أسعارها أو قلصت إنتاج الطرازات الاقتصادية بسبب ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة والمكونات الأخرى، مما جعل المستهلكين يحجمون عن شراء الطرازات الأحدث.